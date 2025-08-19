القاهرة - مصراوي

يفتتح نادي ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني 2025/26 بمواجهة نظيره أوساسونا، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الأولى في الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد و أوساسونا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

وقد أنهي ريال مدريد موسمه الماضي في الدوري بالمركز الثاني، بينما احتل فريق أوساسونا المركز التاسع في الدوري الموسم الماضي.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد و أوساسونا

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1."