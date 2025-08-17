هدف كالافيوري يقود أرسنال للفوز على مانشستر يونايتد

بدأت مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بايندر.

خط الدفاع: دالوت - يورو - دي ليخت - لوك شو - دروجو.

خط الوسط: كاسيميرو - برونو فيرنانديز - مبيومو.

خط الهجوم: كونيا - ماوسن ماونت.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - كالافيوري.

خط الوسط: أوديجارد - زوبيمندي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جيوكيريس - مارتينيلي.

أبرز أحداث مباراة أرسنال واليونايتد

بداية المباراة

هجمة لمانشستر يونايتد تصدى لها دفاع أرسنال في الدقيقة 9

ريكاردو كالافيوري يسجل هدف أرسنال الأول في الدقيقة 13

⚽️ ريكاردو كالافيوري يفتتح التسجيل لآرسنال في شباك مانشستر يونايتد! 🔥



⚽️ ريكاردو كالافيوري يفتتح التسجيل لآرسنال في شباك مانشستر يونايتد! 🔥

🤔 برأيك... هل يتحمل الحارس المسؤولية أم هناك خطأ ؟#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_يونايتد

تسديدة من مبيومو اصطدمت في دفاع أرسنال بالدقيقة 25

بطاقة صفرا لـ كالافيوري لاعب أرسنال في الدقيقة 42

انتهاء الشوط الأول بتقدم أرسنال على اليونايتد بهدف دون رد

بداية الشوط الثاني

مشاركة أماد تراوري بدلا من دالوت في الدقيقة 55

مشاركة نوني مادويكي وهافيرتز بدلا من مارتينلي وجيوكيريس في الدقيقة 60

مشاركة أوجارتي وسيسكو بدلا من كاسيميرو وماونت في الدقيقة 65

متبقي 15 دقيقة على انتهاء وقت المباراة الأصلي

بطاقة صفرا لـ بارتيك دروجو في الدقيقة 85

بطاقة صفرا لـ دافيد رايا في الدقيقة 86

انتهاء المباراة بفوز أرسنال بهدف دون رد