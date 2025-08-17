هدف كالافيوري يقود أرسنال للفوز على مانشستر يونايتد
بدأت مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.
تشكيل مانشستر يونايتد
حراسة المرمى: بايندر.
خط الدفاع: دالوت - يورو - دي ليخت - لوك شو - دروجو.
خط الوسط: كاسيميرو - برونو فيرنانديز - مبيومو.
خط الهجوم: كونيا - ماوسن ماونت.
تشكيل أرسنال
حراسة المرمى: ديفيد رايا.
خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - كالافيوري.
خط الوسط: أوديجارد - زوبيمندي - ديكلان رايس.
خط الهجوم: بوكايو ساكا - جيوكيريس - مارتينيلي.
أبرز أحداث مباراة أرسنال واليونايتد
بداية المباراة
هجمة لمانشستر يونايتد تصدى لها دفاع أرسنال في الدقيقة 9
ريكاردو كالافيوري يسجل هدف أرسنال الأول في الدقيقة 13
⚽️ ريكاردو كالافيوري يفتتح التسجيل لآرسنال في شباك مانشستر يونايتد! 🔥
🤔 برأيك... هل يتحمل الحارس المسؤولية أم هناك خطأ ؟#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/yxCRLaFNQE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 17, 2025
تسديدة من مبيومو اصطدمت في دفاع أرسنال بالدقيقة 25
بطاقة صفرا لـ كالافيوري لاعب أرسنال في الدقيقة 42
انتهاء الشوط الأول بتقدم أرسنال على اليونايتد بهدف دون رد
بداية الشوط الثاني
مشاركة أماد تراوري بدلا من دالوت في الدقيقة 55
مشاركة نوني مادويكي وهافيرتز بدلا من مارتينلي وجيوكيريس في الدقيقة 60
مشاركة أوجارتي وسيسكو بدلا من كاسيميرو وماونت في الدقيقة 65
متبقي 15 دقيقة على انتهاء وقت المباراة الأصلي
بطاقة صفرا لـ بارتيك دروجو في الدقيقة 85
بطاقة صفرا لـ دافيد رايا في الدقيقة 86
انتهاء المباراة بفوز أرسنال بهدف دون رد
