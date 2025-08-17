التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

استقر روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره أرسنال اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة مانشستر يونايتد و أرسنال

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على استاد" أولد ترافورد".

ونستعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام أرسنال:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: لوك شاو، وهاري ماجواير، وليني يورو.

خط الوسط: باتريك دورجو، ومانويل أوجارتي، وبرونو فيرنانديز، وأماد ديالو.

خط الهجوم: ماتيوس كونيا، وبريان مبويمو، وبنيامين سيسكو