متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره توتنهام الإنجليزي بعد الفوز عليه بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمع بينهما، في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "فريولي" بمدينة أوديني الإيطالية.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يتمكن فيها فريق باريس سان جيرمان من حصد لقب بطولة السوبر الأوروبي.

ويدخل فريق باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديز

خط الوسط: فيتينيا، وارن زائير إيمري، ديزيري دوي

خط الهجوم: برادلي باركولا، خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق توتنهام اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، كيفين دانسو، ميكي فان دي فين، دجيد سبينس

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، جواو بالينيا، بابي ماتار سار

خط الهجوم: محمد قدوس، ريتشارلسون

أبرز أحداث مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 8: تسديدة من كفاراتسيخيليا مرت بجوار القائم.

الدقيقة 18: رأسية من لاعب توتنهام ولكنها تمر أعلى مرمى باريس سان جيرمان.

الدقيقة 20: عرضية خطيرة من لاعب توتنهام ولكنها تمر دون متابعة من أحد.

الدقيقة 23: تسديدة قوية من ريتشارلسون لاعب توتنهام ولكن يتصدى لها حارس مرمى باريس سان جيرمان.

الدقيقة 32: عرضية من دوي لاعب باريس سان جيرمان ولكن تصدى لها حارس مرمى توتنهام بسهولة.

الدقيقة 39: دي بيك يحرز الهدف الأول لتوتنهام في مرمى باريس سان جيرمان.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة واحدة وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: روميرو يحرز الهدف الثاني لتوتنهام في مرمى باريس سان جيرمان.

الدقيقة 66: باركولا يحرز هدف أول لباريس سان جيرمان في مرمى توتنهام، لكن يلغى بداعي التسلل.

الدقيقة 71: تسديدة من عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، لكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 81: تسديدة من فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان ولكنها تصطدم بدفاع فريق توتنهام.

الدقيقة 85: كانج إن لي يحرز الهدف الأول لباريس سان جيرمان في مرمى توتنهام.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4_90: جونسالو راموس يحرز هدف التعادل لباريس سان جيرمان في مرمى توتنهام.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، الاتجاه إلى ركلات الترجيح مباشرة.

دومينيك سولانكي يسجل الركلة الأولى لتوتنهام.

فيتينيا يهدر ركلة الجزاء الأولى لباريس، بعد تسديدة خارج المرمى.

بينتانكور يسجل الركلة الثانية لتوتنهام الإنجليزي في مرمى باريس.

جونسالو راموس يسجل ركلة الجزاء الثانية لباريس سان جيرمان.

فان دي بيك يهدر الركلة الثالثة لتوتنهام.

ديمبلي يحرز ركلة الجزاء الثالثة لفريق باريس سان جيرمان.

ماتيس ديل يهدر الركلة الرابعة لتوتنهام أمام باريس سان جيرمان.

كانج إن لي يسجل ركلة الترجيح الرابعة لباريس سان جيرمان.

بيدرو بورو يسجل الركلة الخامسة لتوتنهام الإنجليزي.

نونو مينديز يسجل ركلة الجزاء الخامسة لصالح باريس سان جيرمان، ليمنح فريقه لقب كأس السوبر الأوروبي.