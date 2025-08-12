الحكم على نجم سابق بالدوري الإنجليزي بالسجن 7 سنوات

كتب - محمد القرش:

حُكم على لاعب كرة قدم سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز بالسجن سبع سنوات بسبب تورطه مع عصابة تهريب مخدرات تُقدر بملايين الجنيهات الاسترلينية.

ووصفت هيئة الادعاء العام الهولندية روني ستام صاحب الـ14 عاما، والذي لعب لفريق ويجان لمدة ثلاث سنوات بدءا من عام 2010، بأنه من كبار الشخصيات في عالم الجريمة.

ووجهت إلى ستام تهمة محاولة تهريب كمية من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 48 مليون جنيه إسترليني (2217 كيلوجراما) إلى هولندا.

وطلبت النيابة العامة من القاضي الحكم على ستام بالسجن لمدة 13 عاما، لكن المحكمة برأت ستام من اثنتين من التهم.

وأدين اللاعب الهولندي بدلا من ذلك بتهريب 724 كيلوجراما من الكوكايين إلى هولندا بالإضافة إلى مادة MDMA وحيازة غاز الضحك (أكسيد النيتروز).

وفي محكمة بريدا، زُعم أيضًا أن ستام وشركاءه كانوا بحوزتهم 18 لترًا من أكسيد النيتروز وحاولوا تهريب 20 كيلوجرامًا من المخدرات من أمريكا الجنوبية، قائلين إنه غسل 2 مليون جنيه إسترليني.

واعترف ستام بالتورط في مؤامرة لتهريب 20 كيلوجراما من الكوكايين إلى فرانكفورت من البرازيل، وكشف أن المبلغ الذي سيحصل عليه سيكون بقيمة كيلو واحد.

وأصر ستام على أن هذا هو مدى تورطه في المؤامرة واعترف بالندم على التورط مع المجرمين.

يُذكر أن اللاعب اعتزل كرة القدم في عام 2016 عندما كان لاعبا لنادي ناك بريدا، حيث سبق له أن حصد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الهولندي.