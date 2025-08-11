منتخب مصر لكرة اليد يتعادل مع التشيك في كأس العالم للناشئين

كتب ـ محمد الميموني:

تعادل منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره التشيكي مساء ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد المقيمة بمصر.

وانتهت المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين بالتعادل بنتيجة 35ـ 35 بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 15-15.

وستستضيف دولة مصر منافسات النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد في الفترة من 6 إلى 17 أغسطس بمشاركة 32 منتخبًا.

منتخب مصر استهل مشواره بالفوز على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 46-27، قبل أن يفوز أمام منافسه البحرين بنتيجة 36-28، ثم الفوز على اليابان بنتيجة 36-28.

ويتصدر منتخب مصر للناشئين جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة ومن ثمّ تأهل إلى منافسات الدور الرئيسي.