أعلنت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، موافقته على عرض الزواج الذي تقدم به النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو لها.

ونشرت جورجينا صورة ليدها ويد رونالدو وبها خاتم الزواج اليوم الإثنين عبر حسابها بمنصة انستجرام مذيلة إياها بتعليق:"نعم أفعل ذلك.. في هذه المرة وفي كل حياتي"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ونجحت عارضة الأزياء جورجينا، في خطف قلب أسطورة كرة القدم البرتغالية، منذ لقائهما الأول في عام 2016 بعد انفصاله عن عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في نهاية عام 2014 ومنذ حينها تغيّرت حياة صاحبة الـ 31 عامًا حاليًا وأصبحت من أشهر عارضات الأزياء حول العالم.

من هي جورجينا رودريجيز؟

تبلغ جورجينا من العمر 30 عاماً، فهي من مواليد 27 يناير 1994 في مدينة خاكا بمقاطعة ويسكا بإسبانيا.

وتملك جورجينا الجنسية الأرجنتينية والإسبانية، حيث أنها ولدت لأب أرجنتيني وأم إسبانية.

عملت جورجينا كمساعدة مبيعات في متجر جوتشي "بإسبانيا"، قبل ارتباطها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في عام 2016.

وأنجبت جورجينا من رونالدو ابنتين وهما "الآنا مارتينا" و"بيلا أزميرالدا".

