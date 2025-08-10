أول تعليق من محمد النني على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المحترف المصري بصفوف نادي الجزيرة الإماراتي سعادته بحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري باختيار الجمهور عن موسم 2024/2025.

ونشر النني صورًا له مع الجائزة عبر حسابه بمنصة إكس مساء أمس السبت مذيلاً إياها بتعليق:"بالنسبة لي هي مش بس جائزة دي رسالة حب منكم شكراً لكل واحد صوّت ليا.. أنتم الدافع الحقيقي ورا كل خطوة.. الجائزة دي باسمي وباسمكم".

وساهم لاعب خط الوسط المصري 4 أهداف (سجل هدف، وقدم 3 تمريرات حاسمة)، حيث كان له دورًا محوريًا في فوز الجزيرة ببطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وانضم اللاعب صاحب الـ 33 عاما للجزيرة الإماراتي قادما من أرسنال في موسم 2024/25، في صفقة انتقال حر.

اقرأ أيضًا:

"محمد صلاح سيعادل رقم النني".. 10 معلومات عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس الليلة

"متوفرله لبن العصفور".. نجم الأهلي السابق يطلق تصريحات قوية حول ريبيرو