أول تعليق من محمد النني على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي

12:20 م الأحد 10 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المحترف المصري بصفوف نادي الجزيرة الإماراتي سعادته بحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري باختيار الجمهور عن موسم 2024/2025.

ونشر النني صورًا له مع الجائزة عبر حسابه بمنصة إكس مساء أمس السبت مذيلاً إياها بتعليق:"بالنسبة لي هي مش بس جائزة دي رسالة حب منكم شكراً لكل واحد صوّت ليا.. أنتم الدافع الحقيقي ورا كل خطوة.. الجائزة دي باسمي وباسمكم".

وساهم لاعب خط الوسط المصري 4 أهداف (سجل هدف، وقدم 3 تمريرات حاسمة)، حيث كان له دورًا محوريًا في فوز الجزيرة ببطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وانضم اللاعب صاحب الـ 33 عاما للجزيرة الإماراتي قادما من أرسنال في موسم 2024/25، في صفقة انتقال حر.

محمد النني جائزة أفضل لاعب بالدوري الإماراتي الدوري الإماراتي
