أول تعليق من محمد النني على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أبدى المحترف المصري بصفوف نادي الجزيرة الإماراتي سعادته بحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري باختيار الجمهور عن موسم 2024/2025.
ونشر النني صورًا له مع الجائزة عبر حسابه بمنصة إكس مساء أمس السبت مذيلاً إياها بتعليق:"بالنسبة لي هي مش بس جائزة دي رسالة حب منكم شكراً لكل واحد صوّت ليا.. أنتم الدافع الحقيقي ورا كل خطوة.. الجائزة دي باسمي وباسمكم".
وساهم لاعب خط الوسط المصري 4 أهداف (سجل هدف، وقدم 3 تمريرات حاسمة)، حيث كان له دورًا محوريًا في فوز الجزيرة ببطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية.
وانضم اللاعب صاحب الـ 33 عاما للجزيرة الإماراتي قادما من أرسنال في موسم 2024/25، في صفقة انتقال حر.
اقرأ أيضًا:
"محمد صلاح سيعادل رقم النني".. 10 معلومات عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس الليلة
"متوفرله لبن العصفور".. نجم الأهلي السابق يطلق تصريحات قوية حول ريبيرو
بالنسبة لي هي مش بس جائزة … دي رسالة حب منكم ❤️ شكراً لكل واحد صوّت ليا.. أنتم الدافع الحقيقي ورا كل خطوة.. الجائزة دي باسمي وباسمكم 😍 pic.twitter.com/Z10kblo6mA— Mohamed ELNeny (@ElNennY) August 9, 2025
فيديو قد يعجبك: