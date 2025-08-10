مباريات الأمس
"صفقات من برشلونة وتشيلسي".. رونالدو يبني فريق الأحلام مع النصر

04:00 ص الأحد 10 أغسطس 2025

كريستيانو رونالدو

background

 holdapp

"لولا دعوة كريستيانو رونالدو لم جئت للنصر، رونالدو فاز بالألقاب مع جميع الأندية التي شارك معها ولكنه لم يكرر ذلك في الدوري السعودي وسأرى قدرتي على مساعدته بالموسم المقبل".. بهذه الكلمات برر البرتغالي جيسوس المدير الفني السابق لفريق الهلال موافقته على تدريب الغريم النصر.

جيسوس صاحب الـ 71 عاماً كان قد أعلن نادي الهلال رحيله بعد وداع الفريق لمنافسات النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة من دور نصف النهائي بالخسارة بثلاثية مقابل هدف أمام أهلي جدة.

مسيرة رونالدو مع النصر السعودي

رونالدو صاحب الـ 40 عاماً حالياً كان قد انضم لصفوف النصر السعودي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2022/23 بعد رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

النجم البرتغالي خلال موسمين ونصف الموسم مع فريق النصر لم يحصد سوى البطولة العربية على حساب نظيره الهلال حين فاز الفريق بهدفين مقابل هدف كان رونالدو هو مسجل هدفي فريقه ليتوّج بأول بطولة بعد قرابة 8 أشهر من قدومه.

ولكن لم يعرف رونالدو مع النصر الطريق إلى أي بطولة بعد ذلك رغم انضمام أكثر من نجم لصفوف الفريق لعل أبرزهم السنغالي ساديو ماني، الكرواتي بروزوفيتش.

رغم تفوّق رونالدو على المستوى الفردي خلال تواجده بالدوري السعودي؛إذ حل بعد نصف موسم مع النصر خامسًا بجدول هدافي الدوري بفارق 7 أهداف عن حمدالله المتصدر ولكن في الموسمين التاليين كان رونالدو هو هداف المسابقة ولكن ذلك لم يشفع لفريقه ليتوّج باللقب.

ويبدو أن النجم البرتغالي الذي جدد تعاقده مع النصر حتى عام 2027 يريد أن يكون ختام مسيرته مختلفًا بعدما رفض المشاركة مع أحد الأندية بالنسخة الماضية من كأس العالم للأندية ليكون أكثر جاهزية للموسم رفقة النصر ومنتخب بلاده.

صفقات النصر بالانتقالات الصيفية لموسم 2025/26

فريق النصر حتى الآن لم يبرم صفقات كثيرة لموسمه الجديد ولكنها كانت مركزة فضم أجنبيًا واحدًا حتى الآن وهو النجم البرتغالي جواو فيليكس قادمًا من صفوف تشيلسي وهي الصفقة التي ربطت تقارير صحفية اسم رونالدو لحسمها، كما ضم الثلاثي المحلي عبدالملك الجابر قادم من جيلييزتيتشار البوسي، و نادر الشراري من نادي الشباب.

وحسم النادي ـ بحسب تقارير صحفية سعودية وأجنبية ـ التعاقد مع نجم خط دفاع برشلونة الإسباني اينيجو مارتينيز صاحب الـ 33 عاماً.

وأعلن برشلونة عبر بيان رسمي مساء السبت رحيل لاعبه بعد موسمين قضاهما مع الفريق بعدما انضم له من صفوف أتلتيك بيلباو الإسباني.

ويرتبط كذلك اسم نادي النصر بصفقات عالمية في تأكيد لرغبة رونالدو التي كشفها المدرب جيسوس في تكوين فريق لمساعدة في تحقيق البطولات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو
