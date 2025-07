كتب - نهى خورشيد

تلقت الساحة الرياضية وبالتحديد عشاق ومحبي المصارعة حول العالم، نبأ صادم بـ وفاة الأسطورة هالك هوجان عن عمر يناهز 71 إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن هالك هوجان بعد وفاته اليوم بأزمة قلبية..

ولد تيري جين بوليا الشهير بـ "هالك هوجان" في 11 أغسطس 1953، في مدينة أوجستا بولاية جورجيا الأمريكية.

يعتبر هوجان النجم الأشهر عالمياً في تاريخ المصارعة، وكان رمزاً رئيسياً في طفرة المصارعة الحرة خلال فترة الثمانينيات، بفضل شخصيته الوطنية كبطل "أمريكي خارق".

انضم إلى اتحاد WWF (حالياً WWE) عام 1983، وشارك في أول 9 نسخ من مهرجان "ريسلمانيا"، وتوّج بلقب البطولة 5 مرات، بينها ثاني أطول فترة في تاريخ اللقب.

مباراته الشهيرة أمام أندريه ذا جاينت عام 1988 لا تزال تحتفظ برقم قياسي في نسب المشاهدة لتلفزيون المصارعة في أمريكا، حيث تابعها أكثر من 33 مليون مشاهد.

غادر WWF عام 1993 إلى اتحاد WCW، وهناك أعاد تقديم نفسه عام 1996 بشخصية "هوليوود هوجان" وحقق نجاح هائل مع فريق nWo في فترة "حروب الاثنين".

عاد إلى WWE عام 2002 بعد شراء WCW، وتوّج بلقب WWE للمرة السادسة، قبل أن يغادر مجدداً عام 2003.

أُدرج في قاعة مشاهير WWE مرتين: مرة عام 2005 بمفرده، ومرة أخرى عام 2020 كعضو في فريق nWo.

شارك في أفلام شهيرة مثل Rocky III وMr. Nanny، وظهر في مسلسلات مثل Hogan Knows Best وThunder in Paradise. كما أطلق ألبوماً موسيقياً وصل إلى قوائم Billboard.

تزوّج ثلاث مرات من ليندا بوليا (1983–2009)، ثم جينيفر ماكدانيال، وأخيراً من سكاي ديلي في 2023، قبل وفاته بأقل من عام.

توفي صباح الخميس عن عمر يناهز 71 عاماً، إثر نوبة قلبية داخل منزله في فلوريدا، رغم تصريحات زوجته قبل أيام بأنه كان يتعافى من جراحة عنق معقدة.