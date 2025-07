محمد صلاح يكشف: مدربه المُفضل.. وثنائي تمنى اللعب معه (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول، إنه كان يتمنى اللعب مع النجمين الإنجليزي ستيفين جيرارد والفرنسي تيري هنري.

ورد صلاح ضاحكًا على سؤال من أعظم لاعب في تاريخ أفريقيا خلال حوار مصور نشرته حسابات جائزة "البالون دور" اليوم الجمعة، بقوله:"أنا"، ثم أضاف:"هناك العديد من اللاعبين ولكنني سأقول جورج ويا، ديديه دروجبا وصامويل إيتو".

وأشار صاحب الـ 33 عامًا إلى أن المدير الفني الإيطالي سباليتي الذي سبق وتدرب معه خلال تواجده بصفوف روما هو المدرب المُفضل بالنسبة له، فيما رد على من اللاعب الذي كان يرغب في اللعب بجواره بقوله:"هازارد فلم ألعب معه وأنا في قمة مستواي".

وأوضح نجم ليفربول أنه كان يرغب في مزاملة جيرارد وهنري، بينما يرى أن هدفه ضد مانشستر سيتي على أنفيلد في دوري أبطال أوروبا كان الأفضل في مسيرته.

ولم يجب صلاح على سؤال من أصعب مدافعه واجهه خلال مسيرته، وحين وُجه له سؤالاً عما إذا كان راموس رد بقوله:"هو لاعب جيد جدًا ولكن لاستطع قول اسم واحد".

وأتم صلاح تصريحاته بالتنويه إلى أن دوري أبطال أوروبا هي أكثر بطولة تأثر بها في مسيرته.

