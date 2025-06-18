كأس العالم للأندية 2025

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هدف صن داونز في مرمى أولسان هيونداي (فيديو)

03:45 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
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القاهرة - مصراوي:

تمكن فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي من التقدم على نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب إكرام راينرز في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة في مستهل مشواره بالبطولة.

ومع انتهاء المباراة بهذه النتيجة يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاثة نقاط بعد تعادل بوروسيا دورتموند وفلومينينسي.

ويتواجد صن داونز في المجموعة السادسة إلى جانب بوروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

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ملعب مباراة أولسان وصن داونز أولسان هيونداي وصن داونز كأس العالم للأندية مونديال الأندية
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