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النني يقود الجزيرة بمهمة صعبة أمام العين في الدوري الإماراتي

01:19 م الأحد 04 مايو 2025

محمد النني

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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه الجزيرة نظيره العين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإماراتي الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة الجزيرة والعين

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء على ملعب"هزاع بن زايد".

وتنقل المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية .

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الجزيرة الأساسي للمباراة تواجد المحترف المصري بصفوفه محمد النني أساسيًا.

ويذكر أن العين يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي الممتاز برصيد 36 نقطة بينما يحتل الجزيرة المركز السابع برصيد 32 نقطة.

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النني مباراة الجزيرة والعين الدوري الإماراتي
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