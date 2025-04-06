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لحظة بلحظة.. فولهام 3- 1 ليفربول.. محمد صلاح أساسياً

02:24 م الأحد 06 أبريل 2025
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    لاعبو ليفربول يواسون نونيز دون صلاح (3)
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    لاعبو ليفربول يواسون نونيز دون صلاح (4)
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    لاعبو ليفربول يواسون نونيز دون صلاح (4)
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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة فولهام ونظيره ليفربول عند الثالثة من عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة عن أرسنال أقرب ملاحقيه، فيما يحتل فولهام المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

تشكيل ليفربول لمباراة فولهام

حراسة المرمى: كاويمين كيلهير.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كورتيس جونز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

ويجلس على مقاعد بدلاء فريق ليفربول كل من:

ياروش، إندو، دياز، نونيز، كييزا، إليوت، تسيميكاس، كوانساه، كونور برادلي.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وتقدم فريق ليفربول بهدف في الدقيقة 14 من عمر اللقاء عن طريق لاعبه ألكسيس ماك أليستير.

وتعادل فولهام سريعاً بهدف سجله لاعبه ريان سيسجنون بالدقيقة 23.

وأضاف أليكس إووبي الهدف الثاني بالدقيقة 32.

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