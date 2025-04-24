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ميزانية صفقة صلاح.. الهلال السعودي يسعى لضم نجم جديد

10:08 ص الخميس 24 أبريل 2025
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    حزن محمد صلاح
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    فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي
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    فيكتور أوسيمين
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    فيكتور أوسيمين
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    فيكتور أوسيمين
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    احتفال فيكتور أوسيمين بالفوز على جنوب أفريقيا
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    فيكتور أوسيمين لاعب منتخب نيجيريا
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    فيكتور أوسيمين
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    احتفال فيكتور أوسيمين بالتأهل إلى نهائي الكان
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    احتفال فيكتور أوسيمين بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية
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كتبت-هند عواد:

يسعى الهلال السعودي، للتعاقد مع لاعب جديد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد فشل ضم المحترف المصري محمد صلاح الذي جدد تعاقده مع ليفربول الإنجليزي.

وقال الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس، عبر منصة "إكس"، إن الهلال يستهدف التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي المعار إلى جالطة سراي التركي، ضمن استعدادات الفريق لكأس العالم للأندية.

ويشارك الهلال في كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كل من، ريال مدريد الإسباني، ريد بول سالزبورغ النمساوي، باتشوكا المكسيكي.

وأوضح الصحفي الإنجليزي، أن فيكتور أوسيمين، أصبح الخيار الأول للهلال، مع احتمالية رحيل الصربي ميتروفيتش بنهاية الموسم، وفشل صفقة محمد صلاح.

وأضاف: "احتفظ الهلال بالميزانية المخصصة لضم محمد صلاح، وسيتم تخصيصها الآن لضم نجم جديد، الهلال حريص على التعاقد مع لاعب كبير قبل كأس العالم للأندية فيكتور أوسيمين".

جدير بالذكر أن فيكتور أوسيمين، شارك في 35 مباراة مع جالطة سراي بالموسم الحالي، وسجل 30 هدفا وصنع 7 أهدافاقرأ أيضًا:

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