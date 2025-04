ميزانية صفقة صلاح.. الهلال السعودي يسعى لضم نجم جديد

كتبت-هند عواد:

يسعى الهلال السعودي، للتعاقد مع لاعب جديد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد فشل ضم المحترف المصري محمد صلاح الذي جدد تعاقده مع ليفربول الإنجليزي.

وقال الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس، عبر منصة "إكس"، إن الهلال يستهدف التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي المعار إلى جالطة سراي التركي، ضمن استعدادات الفريق لكأس العالم للأندية.

ويشارك الهلال في كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كل من، ريال مدريد الإسباني، ريد بول سالزبورغ النمساوي، باتشوكا المكسيكي.

وأوضح الصحفي الإنجليزي، أن فيكتور أوسيمين، أصبح الخيار الأول للهلال، مع احتمالية رحيل الصربي ميتروفيتش بنهاية الموسم، وفشل صفقة محمد صلاح.

Exclusive: Al-Hilal have retained the central budget allocated to try and sign Mohamed Salah.



It will now be put towards a new star name. Al-Hilal keen to add a marquee signing ahead of the Club World Cup.



Victor Osimhen is one name under consideration, and is open to Saudi.… pic.twitter.com/rHw4YOjKK0