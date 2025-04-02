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اشتباكات بين جماهير الزمالك وستيلينبوش وتدخل الأمن (فيديو)

04:18 م الأربعاء 02 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

اندلعت اشتباكات بين جماهير الزمالك وجماهير ستيلينبوش الجنوب أفريقي، خلال المباراة التي تجمعهما حاليا، في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "إكس"، مقطع فيديو، يظهر فيه الاشتباكات بين جماهير الزمالك وستيلينبوش، و تدخل الأمن لفض الاشتباك بينهما.

ويسيطر التعادل السلبي على مجريات مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل.

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