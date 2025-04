اشتباكات بين جماهير الزمالك وستيلينبوش وتدخل الأمن (فيديو)

كتبت-هند عواد:

اندلعت اشتباكات بين جماهير الزمالك وجماهير ستيلينبوش الجنوب أفريقي، خلال المباراة التي تجمعهما حاليا، في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "إكس"، مقطع فيديو، يظهر فيه الاشتباكات بين جماهير الزمالك وستيلينبوش، و تدخل الأمن لفض الاشتباك بينهما.

A violent altercation erupted among Zamalek supporters and what appeared to be fellow Arab spectators in the stands at Cape Town Stadium during Stellenbosch FC’s clash with the Egyptian side. @GOALcomSA | #CAFCC pic.twitter.com/ehlijQSesb