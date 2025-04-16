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لحظة بلحظة.. ريال مدريد ضد أرسنال 0-0

09:13 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق ريال مدريد الإسباني اليوم نظيره أرسنال الإنجليزي اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أرسنال

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا.

الوسط: فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

أبرز أحداث مباراة ريال مدريد وأرسنال:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 11: حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء لصالح أرسنال.

الدقيقة 12: كورتوا يتصدى لركلة جزاء أرسنال، بعد تسديدة ضعيفة من ساكا.

الدقيقة 17: تسديدة من بارتي لاعب أرسنال ولكنها تصطدم بمدافع ريال مدريد.

الدقيقة 20: عرضية من بيلينجهام لاعب ريال مدريد ولكنها لم تجد أي متابعة.

الدقيقة 23: ركلة جزاء لصالح ريال مدريد.

الدقيقة 25: حكم اللقاء يلغي ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفار.

الدقيقة 35: تسديدة قوية من تيمبر لاعب أرسنال ولكنها تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 42: عرضية من لاعب ريال مدريد ولكنها تصطدم بدفاع أرسنال وتخرج إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: تسديدة من جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد ولكنها تصطدم بدفاع أرسنال.

الدقيقة 5+45: تسديدة من لاعب أرسنال يتصدى لها تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

الدقيقة 7+45: نهاية الشوط الأول.

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