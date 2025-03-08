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حقيقة اعتزال حكيم زياش اللعب الدولي

02:52 م السبت 08 مارس 2025
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    حكيم زياش
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير حقيقة ما يتردد عن إخطار اللاعب المغربي حكيم زياش للمدير الفني لمنتخب بلاده وليد الركراكي باعتزال اللعب الدولي.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، عبر تقرير لها، اليوم السبت، أن اللاعب اجتمع بالفعل مع الركراكي في قطر على هامش مباراة الدحيل والسد بالدوري القطري ولكن زياش لم يخطره بأي قرار بخصوص اعتزال اللعب الدولي.

وكان زياش قد انضم لصفوف الدحيل القطري خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من جالاتا سراي التركي.

مسيرة حكيم زياش مع منتخب المغرب

وكان اللاعب صاحب الـ 31 عاماً حاليًا قد اختار في عام 2015 تمثيل منتخب المغرب بدلاً من هولندا.

وشارك اللاعب بقميص منتخب المغرب بـ 64 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا فيما صنع 12 هدفًا.

ويستعد منتخب المغرب لخوض مباراتي النيجر وتنزانيا يومي 21 و25 مارس الجاري ضمن الجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب المغربي جدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن النيجر صاحب المركز الثاني.

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حكيم زياش منتخب المغرب وليد الركراكي
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