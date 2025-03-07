بعد إيقافه 9 أشهر.. مدرب ليون يبكي بعد احتفال لاعبيه (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة ليون الفرنسي وستيوا بوخارست الروماني في الدوري الأوروبي لحظة مؤثرة بطلها المدرب باولو فونسيكا المدير الفني للفريق الفرنسي.

وفاز ليون بنتيجة 3-1 على ستيوا بوخارست، وخلال احتفال اللاعبين بأحد الأهداف، توجهوا للمدرب باولو فونسيكا وقاموا باحتضانه لدعمه بعد قرار الإيقاف لمدة 9 أشهر الذي تعرض له بالدوري الفرنسي.

ماذا حدث للمدرب باولو فونسيكا؟

قررت رابطة الدوري الفرنسي توقيع عقوبة الإيقاف على باولو فونسيكا لمدة 9 أشهر، وذلك بعد اعتراضه في موقف غير لائق على الحكم بينوا ميلو، خلال مباراة بريست بالدوري الفرنسي.

ومنعت الرابطة وجود المدرب في أي مباراة رسمية بالدوري أو جلوسه على دكة البدلاء وغرف تغيير الملابس وجميع المهام الرئيسية.

احتفال اللاعبين بالمدرب باولو فونسيكا

خلال مباراة الفريق مساء الخميس، توجه اللاعبين للمدرب باولو فونسيكا، واحتفلوا به في لافتة طيبة لدعمه، لتنهمر دموع المدرب متأثرًا بردة فعل اللاعبين.