في لعبة الاختيارات.. سون يفضل صلاح على رونالدينيو ونفسه (فيديو)

كتب - محمد القرش:

فضل لاعب توتنهام هوتسبير، سون هيونج مين، محمد صلاح على العديد من نجوم كرة القدم الأوروبية في لعبة الاختيارات.

وفي مقطع فيديو، طُلب من اللاعب الكوري الجنوبي الاختيار بين نجمين في كل جولة، ثم يتأهل اللاعبين المختارين إلى نصف النهائي والنهائي.

وجاءت اختيارات سون كالتالي:

نيمار أم جاريث بيل؟ (نيمار)

هازارد أم روين؟ (هازارد)

بيكهام أم رونالدينيو؟ (رونالدينيو)

صلاح أم سون؟ (صلاح)

نيمار أم هازارد؟ (نيمار)

صلاح أم رونالدينيو؟ (صلاح)

نيمار أم صلاح؟ (صلاح)

Son Heung-min could only answer one matchup straight away in football knockout 😅 @adidas pic.twitter.com/0KRmCFJ5Jh

— GOAL (@goal) March 18, 2025