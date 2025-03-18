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في لعبة الاختيارات.. سون يفضل صلاح على رونالدينيو ونفسه (فيديو)

10:20 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    محمد صلاح
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    سون ضد كايل ووكر
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    سون هيونج مين وألكسندر أرنولد
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    نيمار دا سيلفا
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    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 1
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    جاريث بيل
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    جاريث بيل
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    بيكهام ورونالدينو
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    ديفيد بيكهام - Copy
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    محمد صلاح وإدين هازارد
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    هازارد
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    رونالدينيو
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    رونالدينيو
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كتب - محمد القرش:

فضل لاعب توتنهام هوتسبير، سون هيونج مين، محمد صلاح على العديد من نجوم كرة القدم الأوروبية في لعبة الاختيارات.

وفي مقطع فيديو، طُلب من اللاعب الكوري الجنوبي الاختيار بين نجمين في كل جولة، ثم يتأهل اللاعبين المختارين إلى نصف النهائي والنهائي.

وجاءت اختيارات سون كالتالي:

نيمار أم جاريث بيل؟ (نيمار)

هازارد أم روين؟ (هازارد)

بيكهام أم رونالدينيو؟ (رونالدينيو)

صلاح أم سون؟ (صلاح)

اختيارات سون في نصف النهائي

نيمار أم هازارد؟ (نيمار)

صلاح أم رونالدينيو؟ (صلاح)

اختيارات سون في النهائي

نيمار أم صلاح؟ (صلاح)

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اختيارات سون صلاح محمد صلاح سون نيمار هازارد رونالدينيو جاريث بيل
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