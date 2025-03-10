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الأهلي يحصل على موافقة مبدئية لحضور 30 ألف مشجع أمام الهلال السوداني

05:37 م الإثنين 10 مارس 2025

جماهير الأهلي

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كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته للمباراة المرتقبة ببطولة دوري أبطال افريقيا، والتي تجمعه امام الهلال السوداني.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لمصراوي أن إدارة النادي الأهلي حصلت على موافقة مبدئية من الجهات المختصة لحضور 30 ألف متفرج لمباراة الفريق أمام الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ذلك في إطار سعي الأهلي للحصول على دعم جماهيري كبير خلال المواجهة المهمة، التي تمثل خطوة أولى نحو التأهل إلى نصف النهائي.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد طلبت الحصول علي السعة الكاملة للحضور الجماهير في ستاد القاهرة، ولكن الجهات المختصة وافقت مبدأيا علي 30 الف مشجع.

جدير بالذكر أن الفريق المتأهل من مباراة الأهلي مع الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيلتقي مع الفائز من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية.

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