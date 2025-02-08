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فانتازي.. انخفاض سعر لاعب تشيلسي

05:25 م السبت 08 فبراير 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم السبت، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 8 فبراير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

دانجو واتارا (بورنموث) 5.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ميخايلو مودريك (تشيلسي) 6.1 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة 14 فبراير، بمباراة تشيلسي وبرايتون.

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