طائرة رونالدو في مانشستر تثير الجدل.. ما القصة؟

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كتب- محمد عبدالهادي:

أثارت طائرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل، بعد ظهورها في مدينة مانشستر خلال الساعات الماضية، وهو ما وضع تساؤلات حول سبب قدومها بالرغم من عدم ظهور رونالدو بها.

الطائرة التي تبلغ قيمتها 61 مليون جنيه إسترليني هي من طراز "بومباردييه جلوبال إكسبريس 6500"، ووصلت إلى مانشستر يوم الجمعة، ولكن بعد فحصها، اكتشف المهندسون تصدعًا في نافذتها، مما اضطر إلى توقفها عن العمل لحين استبدال الجزء المتضرر.

على الرغم من عدم الكشف عن سبب وجود الطائرة في مانشستر، فقد أظهرت الصحيفة البريطانية "ذا صن" أن الطاقم الفني يعمل على إجراء الصيانة الضرورية، بينما ينتظرون وصول القطعة البديلة لإصلاح العطل.

يذكر أن الطائرة تحمل تصميمًا خاصًا، يتضمن صورة احتفال رونالدو الشهير "Siu" وشعار CR7.

وقد لوحظت الطائرة بجوار الطائرة التي استخدمها فريق مانشستر سيتي في رحلته إلى مدريد لملاقاة ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مما زاد من تساؤلات الصحفيين حول سبب وجود الطائرة في مانشستر.

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كان رونالدو على متن الطائرة عند وصولها إلى المدينة، خاصة أنه كان قد شارك في مباراة مع فريقه النصر ضد الأهلي في دوري روشن السعودي، قبل يوم من وصول الطائرة.