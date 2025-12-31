اختتم المنتخب الجزائري مبارياته في دور المجموعات، بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بالفوز على حساب منتخب غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك الجزائر في النسخة الحالية، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في المجموعة الخامسة بالبطولة، رفقة كل من: "غينيا الاستوائية، بوركينا فاسو والسودان".

وحقق منتخب الجزائر الفوز في مبارياته الثلاثة، التي خاضها في البطولة حتى الأن، حيث حقق الفوز بالجولة الأولى على السودان بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق الفوز على بوركينا فاسو بهدف دون مقابل، بالإضافة إلى الفوز اليوم على غينيا الاستوائية.

ونجح منتخب الجزائر في حصد العلامة الكاملة بدور المجموعات خلال النسخة الحالية بكأس أمم أفريقيا 2025، لتعد المرة الثالثة تاريخيا التي يحقق فيها محاربي الصحراء هذا الإنجاز.

وحقق المنتخب الجزائري هذا الرقم في نسختين من قبل، عامي 1990 ونسخة البطولة عام 2019 بمصر، نجح محاربي الصحراء في النسختين من حصد اللقب.

وشهدت النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وصل محاربي الصحراء إلى الهدف رقم 100 في تاريخ مشاركتهم بالبطولة.

