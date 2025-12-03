ملخص مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة ليفربول وسندرلاند، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 22 في المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما رفع فريق سندرلاند رصيده إلى النقطة رقم 23 في المركز السادس بجدول الترتيب.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، كوناتي وروبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، فلوريان فيرتز، ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: إيزاك وجاكبو.

أبرز أحداث مباراة ليفربول وسندرلاند بالدوري الإنجليزي:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 9: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب من لاعبي سندرلاند.

الدقيقة 15: محاولات من لاعبي الفريقين لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 23: تسديدة قوية من فيرتز لاعب ليفربول يتصدى لها حارس مرمى سندرلاند.

الدقيقة 26: لاعبي سندرلاند يسيطرون على الكرة في منتصف الملعب.

الدقيقة 32: تسديدة قوية من لاعب سندرلاند، يتصدى لها أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

الدقيقة 41: عرضية من لاعب فريق سندرلاند يبعدها أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

الدقيقة 43: تسديدة قوية من سوبسلاي لاعب وسط ليفربول يتصدى لها حارس مرمى سندرلاند.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: محمد صلاح يدخل بديلا لأليكس ماك.

الدقيقة 58: تسديدة من سوبسلاي لاعب ليفربول ولكنها تخرج أعلى مرمى حارس سندرلاند.

الدقيقة 67: شمس الدين الطلبي لاعب سندرلاند يسجل الهدف الأول لفريقه في مرمى ليفربول.

الدقيقة 71: تسديدة من ماك أليستر لاعب ليفربول ولكنها تمر بعيدة عن مرمى سندرلاند.

الدقيقة 75: ضغط مستمر من جانب لاعبي ليفربول لإدراك هدف التعادل في مرمى سندرلاند.

الدقيقة 81: نور موكيلي مورالي لاعب سندرلاند يحرز هدف التعادل لليفربول بالخطأ في مرماه.

الدقيقة 88: تسديدة قوية من كيرتس جونز ولكنها تصطدم بدفاع فريق سندرلاند.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: فرصة الهدف الثاني تضيع من لاعب سندرلاند، بعد إنفراد تام بالمرمى يبعدها مدافع الريدز من على خط المرمى.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.