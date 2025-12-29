مباريات الأمس
شوبير الأعلى .. تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة أنجولا بكأس الأمم الأفريقية

كتب : مصراوي

11:37 م 29/12/2025 تعديل في 11:59 م
  عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    خلال مباراة منتخب مصر وأنجولا (1)

كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل السلبي مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأنجولي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وضمن منتخب مصر صعوده إلى دور الـ 16 بكأس الأمم، متصدرا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة أنجولا بكأس الأمم الأفريقية

وجاءت تقييمات لاعبي منتخب مصر أمام منتخب أنجولا، وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، على النحو التالي:

مصطفى شوبير: 7.3

محمد إسماعيل: 7.0

حسام عبد المجيد: 7.2

خالد صبحي: 6.8

مهند لاشين: 6.7

أحمد فتوح: 6.7

إبراهيم عادل: 6.6

أحمد عيد: 6.7

محمود صابر: 6.7

صلاح محسن: 6.2

مصطفى محمد: 6.5

حصل مصطفى شوبير على أعلى تقييم في المباراة، نظير تألقه اللافت وتصدياته الحاسمة، وذلك وفقا لإحصائيات موقع "سوفا سكور".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية تقييمات لاعبي منتخب مصر مصطفى شوبير

