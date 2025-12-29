مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

جميع المباريات

إعلان

لحسم التأهل.. المواعيد الكاملة لمباريات الجولة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد عبد الهادي

12:39 م 29/12/2025

كأس الأمم الأفريقية 2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

انطلاق مباريات الجولة الثالثة من أمم إفريقيا في المغرب اليوم وحسم بطاقات دور الـ16

تنطلق اليوم الاثنين مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب، وتستمر منافسات البطولة حتى 18 يناير المقبل.

حيث تشهد الجولة الأخيرة من دور المجموعات أهمية كبيرة لعدد من المنتخبات الساعية لحسم تأهلها إلى دور الـ16، وتحديد المنتخبات التي ستودع المنافسات مبكرًا.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

الاثنين 29 ديسمبر

6:00 مساء أنجولا - مصر

6:00 مساء زيمبابوي - جنوب إفريقيا

9:00 مساء جزر القمر - مالي

9:00 مساء زامبيا - المغرب

الثلاثاء 30 ديسمبر

6:00 مساء أوغندا - نيجيريا

6:00 مساء تنزانيا - تونس

9:00 مساء بوتسوانا - الكونغو الديمقراطية

9:00 مساء بنين - السنغال

الأربعاء 31 ديسمبر

6:00 مساء السودان - بوركينا فاسو

6:00 مساء غينيا الاستوائية - الجزائر

9:00 مساء الجابون - ساحل العاج

9:00 مساء موزمبيق - الكاميرون

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية 2025 المغرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
حالة الطقس الأيام المقبلة.. شديد البرودة وشبورة كثيفة وتحذير للمواطنين