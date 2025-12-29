كتب- محمد عبدالهادي:

انطلاق مباريات الجولة الثالثة من أمم إفريقيا في المغرب اليوم وحسم بطاقات دور الـ16

تنطلق اليوم الاثنين مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب، وتستمر منافسات البطولة حتى 18 يناير المقبل.

حيث تشهد الجولة الأخيرة من دور المجموعات أهمية كبيرة لعدد من المنتخبات الساعية لحسم تأهلها إلى دور الـ16، وتحديد المنتخبات التي ستودع المنافسات مبكرًا.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

الاثنين 29 ديسمبر

6:00 مساء أنجولا - مصر

6:00 مساء زيمبابوي - جنوب إفريقيا

9:00 مساء جزر القمر - مالي

9:00 مساء زامبيا - المغرب

الثلاثاء 30 ديسمبر

6:00 مساء أوغندا - نيجيريا

6:00 مساء تنزانيا - تونس

9:00 مساء بوتسوانا - الكونغو الديمقراطية

9:00 مساء بنين - السنغال

الأربعاء 31 ديسمبر

6:00 مساء السودان - بوركينا فاسو

6:00 مساء غينيا الاستوائية - الجزائر

9:00 مساء الجابون - ساحل العاج

9:00 مساء موزمبيق - الكاميرون