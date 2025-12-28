بحضور جورجينا.. رونالدو يكشف مفاجآت عن مستقبله في حفل جوائز جلوب سوكر

قرر جون تيري قائد تشيلسي السابق، عرض القميص الذي ارتداه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2008 أمام مانشستر يونايتد للبيع في مزاد علني.

ويأتي قراره باعتبار ذلك القميص مرتبط بلقطة انزلاقه الشهيرة أثناء تنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة في المباراة.

ويعد هذا القميص واحداً من أكثر من 20 قطعة تذكارية يطرحها المدافع الإنجليزي السابق في مزاد يقام يوم الأربعاء، على أن تذهب عائداته بالكامل للأعمال الخيرية.

ويبدأ سعر القميص المرتبط بركلة الجزاء من 5 آلاف دولار أي نحو 3700 جنيه إسترليني، ويحمل ذكريات قاسية له خاصةً بعدما كلف بتنفيذ الركلة الحاسمة في نهائي موسكو بعد إهدار كريستيانو رونالدو ركلة جزاء لمانشستر يونايتد، لكن انزلاق تيري أثناء التسديد أدى إلى ارتطام الكرة بالقائم الأيمن، قبل أن يفوز يونايتد باللقب عبر الركلات الترجيحية بنظام الموت المفاجئ.

وكان تيري كشف في وقت لاحق عن التأثير النفسي الكبير الذي تركته تلك اللحظة عليه، معترفاً بأنه راودته أفكار انتحارية عقب الخسارة، إلا أنه قرر الآن تحويل تلك الذكريات المؤلمة إلى وسيلة لدعم عمل إنساني.

وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للمزاد نحو 120 ألف جنيه إسترليني، وستذهب عائداته إلى مؤسسة جون تيري الخيرية، التي تدعم عدداً من المؤسسات المحتاجة داخل المملكة المتحدة.

وقال تيري في تصريحات صحفية:"مؤسستي ستستفيد بالتعاون مع مؤسستين قريبتين جداً إلى قلبي، وهما في حاجة ماسة إلى هذا الدعم، الهدف نبيل، وأي مساندة ستكون محل ترحيب".

وبجانب قميص نهائي 2008، يطرح تيري أيضاً القميص الكامل الذي ارتداه أثناء رفعه لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012، رغم غيابه عن المباراة النهائية بسبب الإيقاف، إضافة إلى قمصان أخرى من آخر مباريات مسيرته مع تشيلسي ونهاية مشواره الكروي، بسعر يبدأ من ألف دولار 740 جنيه إسترليني.

أما القطعة الأبرز في المزاد فهي ميدالية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2004-2005، أول لقب بريميرليج في تاريخ تشيلسي الحديث، والتي قدرت قيمتها وحدها بنحو 100 ألف دولار "74 ألف جنيه إسترليني".

كما يشمل المزاد قمصاناً تبادلها تيري مع أساطير كرة القدم، من بينها قميص مانشستر يونايتد موقع من كريستيانو رونالدو، وقميص ليونيل ميسي، بالإضافة إلى قمصان موقعة ومستخدمة من تييري هنري وجيانلويجي بوفون.

ويقام المزاد بالتعاون مع دار جولدن أوكشنز المتخصصة في المقتنيات الرياضية والترفيهية، على أن ينطلق رسمياً في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.