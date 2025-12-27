حسام حسن يدرس إراحة بعض اللاعبين ضد أنجولا.. وهذا موقف صلاح

قررت اللجنة المحلية لتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بمدينة أغادير المغربية، وضع بعض الشروط الجديدة للحضور الجماهيري، في المباريات التي تستضيفها المدينة.

وجاء بيان اللجنة المحلية لتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2025 بأغادير كالتالي: "تعيش مدينة أغادير لحظة استثنائية، وهي تحتضن فعاليات كروية قارية كبرى، تجعلها في اهتمام المتابعين داخل القارة الإفريقية وخارجها".

وأضافت: "اللجنة تعبر عن فخرها واعتزازها بالجماهير الرياضية المعروفة بحبها الكبير لكرة القدم، وشغفها بالمدرجات، لكنها تؤكد أن التنظيم المعتمد داخل ملعب أغادير الكبير يخضع لمعايير تقنية وأمنية دقيقة، يفرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتعد جزءا أساسيًا من شروط إنجاح مثل هذه البطولات".

وتابعت: "الطاقة الاستيعابية لملعب أغادير الكبير محددة في وقت سابق وفق المعايير السابقة، ولا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف من الظروف، حيث يبقى التواجد داخل المدرجات مشروطًا بالحصول على تذكرة الحضور".

وواصلت: "تقرر منع من لا يتوفر لديه تذكرة من الحضور إلى الملعب لمتابعة المباريات، وذلك حرصًا على سلامة الجماهير وضمانا لسير المباريات في أجواء آمنة ومنظمة".

وأكملت: "نعرف حب الجماهير وشعفها بكرة القدم، لذا ندعو الجميع، بروح المسؤولية والانضباط إلى احترام القواعد والضوابط التنظيمية التي يفرضها الاتحاد الإفريقي، بما يضمن نجاح هذه البطولة الرياضية في إطار من التنظيم والمسؤولية الجماعية".

وأردفت: "هذا الحدث يحظى بمتابعة دقيقة من كل المؤسسات الرياضية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة في ظل استعداد المملكة المغربية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، وهو ما يجعل السلوك الجماهيري الواعي جزءًا لا يتجزأ من صورة المغرب التنظيمية أمام العالم".

واختتمت اللجنة بيانها: "أي تصرف خارج الإطار التنظيمي لا يخدم مصلحة المدينة ولا طموح إنجاح هذه البطولة، بينما الالتزام بالقانون يحول المدرجات إلى رسالة حضارية تعكس وعي الجمهور وقدرته على المساهمة الإيجابية في إنتاج أكبر الاستحقاقات الرياضية".

وكان ملعب أغادير الكبير الذي يستضيف مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025، شهد حضور جماهيري كبير في المباراتين الماضيتين، بداية من الجولة الأولى أمام زيمبابوي ثم مباراة جنوب أفريقيا.

وشهدت مباراة منتخب مصر أمس أمام جنوب أفريقيا، في الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025، حضور 40 ألف متفرج، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للملعب 45 ألف.

