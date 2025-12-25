"بعد فسخ تعاقده مع الأبيض".. لاعب الزمالك السابق ينتقل إلى اتحاد طنجة المغربي

أسدل الستار مساء اليوم الأربعاء، على منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت العديد من اللقطات البارزة في نسختها الـ35 المقامة في المغرب حتى 18 يناير المقبل.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز ما شهدته الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

1- شهدت مباراة زامبيا ومالي، لحظة مرعبة بعد السقوط المروع لمهاجم المنتخب الزامبي باستون داكا، على رأسه، وذلك خلال احتفاله بهدفه في مرمى مالي.

اللاعب خلال احتفاله بطريقة "الشقلبة"، لم تسعفه أقدامه بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على الملعب أثناء المباراة، ليسقط على رأسه وتدخل الجهاز الطبي للفريق.

2- لقطة مصطفى محمد في تشكيل السودان

ثاني اللقطات الغريبة والمثيرة للجدل التي شهدتها الجولة الأولى، هي ظهور مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر في تشكيل منتخب السودان خلال مباراة الجزائر

ورصدت الكاميرات ورقة تشكيل منتخب السودان قبل بداية اللقاء، حيث ظهرت صور لاعبي المنتخب السوداني، إلا أن الخطأ تمثل في وجود صورة مصطفى محمد ضمن التشكيل بشكل غريب أثار دهشة المتابعين.

3- خروج لاعب على نقالة رغم اعتراضه

شهدت مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين واقعة طريفة، بعدما سقط صامويل موتوسامي لاعب منتخب الكونغو على أرضية الملعب، و تم نقله للخارج بالنقالة رغم عدم رغبته بذلك.

اللاعب صرح بعد المباراة علي هذه الواقعة: ‏" لم أكن بحاجة إلى النقالة، لكن الحكم قال لي: إذا لم تصعد على النقالة سأمنحك بطاقة صفراء ‏وكانت لدي بطاقة صفراء بالفعل، لذلك لم أفكر مرتين".

4- مشجع مغربي يشجع زيمبابوي والسبب غريب

شهدت مباراة مصر وزيمبابوي تواجد أحد الجماهير المغربية في مدرجات منتخب زيمبابوي، وبات متفاعلاً مع الجماهير، وعند سؤاله من أحد مراسلي القنوات أجاب بأنه يشجعهم لأنهم "مساكين".

5- الجولة الأولى بعنوان ركلات الجزاء الضائعة

شهدت الجولة الأولي عدم تسجيل أي ركلة جزاء للمنتخبات، بعدما احتسب ركلتي ولم يسجلا

أول ركلة جزاء أهدرها منتخب المغرب في المباراة الافتتاحية عن طريق سفيان رحيمي، وثاني ركلة جزاء أهدرها منتخب مالي أمام زامبيا.

6- تشابه قمصان منتخبي الجابون والكاميرون

شهدت مباراة الجابون والكاميرون واقعة مثيرة للجدل، بعدما شارك المنتخبات بقمصان متشابهة خلال المباراة، ما تسبب في بعض الارتباك داخل أرضية الملعب

7- لاعب أوغندا من حارس للاعب كرة قدم

في 2019، كان يعمل دينيس أوميدي لاعب منتخب أوغندا كحارس سجن ويسعى لتحقيق أحلامه في كرة القدم، ليظهر بعد 6 سنوات، وفي عمر 31 عامًا في كأس أمم أفريقيا مع منتخب أوغندا وسجل هدفه الأول أفريقيا في شباك تونس".

8- صورة فرجاني ساسي الأفضل بالجولة الأولى

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم صورة اللاعب التونسي " فرجاني ساسي " وهو يغطي رأس أحد الأطفال المرافقين الى أرضية الملعب بشعار وعلم تونس حتى لا يتبلل من المطر كأفضل صورة في مباريات الجولة من كأس أمم أفريقيا 2025 .

9- جماهير السنغال تنظف المدرجات

من اللقطات المثيرة أيضًا للجماهير، كانت في مباراة السنغال، حيث قام الجمهور السنغالي بجمع القمامة من المدرجات عقب المباراة، في لقطة لاقت تفاعل الجمهور علي هذه الروح التي تمتع بيها الجمهور السنغالي.

