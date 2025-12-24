بعد ختام الجولة الأولي.. ماذا قدمت المنتخبات العربية لشمال أفريقيا بكأس

شهدت الساعات الماضية، مستجدات جديدة في قضية السباح الراحل يوسف محمد، الذي توفي مغشيًا عليه داخل حمامات السباحة باستاد القاهرة خلال احدي المسابقات.

وكانت الجهات المختصة قد فتحت تحقيقًا عاجلًا في هذه القضية، ليصدر الاتحاد المصري للألعاب المائية اليوم الأربعاء، بيانًا أعلن فيه تجميد نشاطه.

وجاء بيان الاتحاد المصري للألعاب المائية: "في إطار التحقيقات الخاصة بوفاة الشهيد السباح يوسف محمد والتي باشرتها النيابة العامة وأعلنت قرارتها في بيانها الإعلامي أمس اجتمع الاتحاد المصري للألعاب المائية برئاسة ياسر إدريس وقرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2025 تجميد أعماله".

وأضاف البيان، أن هذا القرار جاء ذلك احترامًا للرأي العام المصري وأسرة الشهيد السباح يوسف محمد وللقضاء المصري وجميع جهات التحقيق المختصه بهذا الشأن.

وتابع: "مع إخطار الاتحاد الدولي لألعاب الماء لاتخاذ ما يراه مناسبًا في شأن إدارة أعمال الإتحاد المصري للألعاب المائية وفقا للقواعد واللوائح المنطبقة لدى الاتحاد الدولي لألعاب الماء".

واختتم البيان: "الاتحاد المصري للألعاب المائية إذ يصدر هذا البيان بإجماع أعضاءه فهو يعلن بذلك عن إنصياعه التام لما تقره المحكمة مؤكدًا على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره وإدانته مكررين تعازينا لأسرة الشهيد يوسف محمد وممسكين علي يديهم في المضي سويًا حتى جلاء الحقيقة".

