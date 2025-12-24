قبل مباراة اليوم.. من هو يان ديوماندي نجم كوت ديفوار؟

يخوض منتخب بوركينا فاسو أولى مبارياته أمام منتخب غينيا الاستوائية في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا "توتال إنيرجيز" المغرب 2025 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، وذلك في مرحلة المجموعات "المجموعة الخامسة" التي تضم رفقته منتخبات الجزائر والسودان وغينيا الاستوائية.

أبرز المعلومات عن منتخب بوركينا فاسو

منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم يعني باللغة الفرنسية (Équipe du Burkina Faso de football) الملقب بـ(الخيول) هو المنتخب الوطني الذي يمثل بوركينا فاسو ويدار من قبل اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم، وكان معروفًا باسم منتخب فولتا العليا لكرة القدم حتى عام 1984 وجرى تغيير مسمى الدولة إلى بوركينا فاسو.

أفضل انجازاته تحقيق المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2013 التي استضافتها جنوب أفريقيا. لم ينجح حتى الآن في التأهل إلى بطولة كأس العالم.

منتخب بوركينا فاسو تعد مشاركته في نسخة أمم افريقيا بالمغرب هي المشاركة الرابعة عشرة إذ شارك المنتخب البوركيني في 13 نسخة، خاض فيها 52 مباراة، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 17 لقاء، وخسر في 25 لقاء بينما سجل لاعبيه 51 هدفًا ودخل في شباكه 78 هدفًا.

في نسخة أمم افريقيا 2013 حقق المنتخب البوركيني فوزًا ثمينًا على المنتخب الإثيوبي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في منافسات دور المجموعات خلال تلك النسخة بينما تلقى هزيمة مدوية من منتخب زامبيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد نسخة امم افريقيا 1996.

وبالرغم من مشاركاته المتعددة لم يحقق منتخب بوركينا فاسو لقب أمم القارة السمراء طوال 13 مرة شارك فيها بل خسر نهائي البطولة في نسخة 2013 بجنوب افريقيا، ونال المركز الثالث في بطولة وحيدة، واحتل المركز الرابع في نسختين، وغادر من دور الـ 16 في نسخة واحدة، وودع من دور المجموعات في 8 مرات.

ظهور وحيد في نهائي 2013، وآخر غياب عن المشاركة في 2019، وآخر إقصاء من دور المجموعات في 2015، وأكبر عدد حضور متتالي 5 مرات مرتين بين نسختي 1996 و2004، ونسختي 2010 و2017.

أبرز نجوم منتخب بوركينا فاسو

يعد أبرز لاعبي منتخب بوركينا فاسو دانجو واتارا، لاعب برينتفورد الإنجليزي، وإدموند تابسوبا، لاعب بايرن ليفركوزن الألماني، وبيرتراند تراوري، لاعب سندرلاند الإنجليزي، وناصر دجيجا، لاعب رينجرز الأسكتلندي، وعيسى كابوري، لاعب نادي ريكسهام الإنجليزي، الناشط في التشامبيون شيب، وأرسين كواسي، لاعب لوريان الفرنسي، وأدامو نجالو، لاعب آيندهوفن الهولندي.

وإلى جانب هؤلاء محمد كوناتي، مهاجم نادي أخمات جروزني الروسي، وبيير لاندري كابوري، مهاجم نادي هارتس الأسكتلندي، وبلاتي توريه، لاعب بيراميدز المصري، وهيرفي كوفي، حارس إنجيه الفرنسي