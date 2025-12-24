جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025 حتى الآن

مع انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، ظهر منذ الجولات الأولى التنافس القوي بين المنتخبات على اللقب، كما اشتعل الصراع بين اللاعبين على صدارة ترتيب الهدافين، في ظل مشاركة عدد كبير من النجوم العالميين في البطولة.

ونجح حتى الآن كل من لاعب بايرن ميونخ ومنتخب السنغال نيكولاس جاكسون، ولاعب منتخب تونس ونادي كوبنهاجن الدنماركي محمد إلياس عاشوري، في تسجيل هدفين لكل منهما، ليصبحا أول لاعبين يصلان إلى هذا الرقم في البطولة حتى الآن.

ومن المنتظر أن تشهد المباريات المقبلة منافسة قوية بين اللاعبين على تسجيل المزيد من الأهداف، مع استمرار الإثارة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025 حتى الآن

1- السنغالي نيكولاس جاكسون – بايرن ميونخ – هدفين

2- التونسي محمد إلياس عاشوري – كوبنهاجن – هدفين

3- النيجيري أديمولا لوكمان – أتالانتا – هدف

4- الجنوب أفريقي أوسوين أبوليس – أورنالدو بيراتريس – هدف

5- المغربي إبراهيم دياز – ريال مدريد – هدف