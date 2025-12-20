موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

حوار- نهى خورشيد:

ساعات قليلة تفصل عشاق وجماهير كرة القدم، عن الحدث الأهم في القارة السمراء وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025، والمقرر لها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتي 18 يناير المقبل.

وحاور مصراوي محمد أستاذ نجم الرجاء والمغرب الأسبق، عن توقعاته لأسود الأطلس والفراعنة في البطولة الأفريقية، موضحاً فرص كل منهما في حصد اللقب.

وفيما يلي أسئلة الحوار..

كيف ترى توازن مجموعة المغرب وفرص التأهل للدور القادم؟

مجموعة المغرب متوازنة، والكل سيرشح المغرب للمرور إلى الدور القادم، وتبقى البطاقة الثانية بين مالي وزامبيا، لكن حذاري من الغرور واستصغار المنافسين.

هل يعتمد المغرب على اللعب الجماعي أم الفردي لحسم المباريات؟

وجب اللعب كمجموعة، لكن هناك بعض الأحيان يكون الحل الفردي في حسم المباريات ضرورياً، هناك لاعبين كثر مثل الزلزولي، إبراهيم دياز إذا كان في الفورمة، أوناحي، النصيري أو الكعبي، وكذلك الراحيمي إذا كان ضمن الفريق الأساسي.

ما هي فرص المغرب في البطولة وما العوامل المؤثرة على ذلك؟

فرص المغرب وافرة إذا كانت العزيمة والقوة والرغبة في الفوز، لأننا سنلعب في بلدنا ومؤازرين بشعب وليس جمهور.

هل سيؤثر غياب أشرف حكيمي على قوة المغرب بالبطولة؟

أكيد، أشرف حكيمي يعتبر من أحسن اللاعبين في العالم، ووجوده يعطي ثقة كبيرة للاعبين.

أتمنى أن يكون حاضراً مع زملائه في الكان لتحقيق المبتغى والفوز بكأس إفريقيا للأمم بإذن الله.

كيف ترى قوة منتخب مصر ومنافسته في البطولة؟

دائمًا، منتخب مصر يدخل المنافسة من بين المرشحين للفوز، لأنهم يعتمدون على لاعبين مجربين على المستوى الإفريقي ولديهم خبرة كبيرة في البطولات الإفريقية، خاصة لاعبي الأندية الكبيرة كالأهلي صاحب عدة ألقاب والزمالك، وكذا فريق بيراميدز مؤخراً، مع إضافة نجوم كبار محترفين على الصعيد العالمي كمحمد صلاح ومرموش ولاعبين آخرين.

ما تقييمك لمستوى مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية؟

صراحة، مجموعة منتخب مصر قوية، وتضم منتخبين لن يكون بالسهل التغلب عليهم منتخب جنوب إفريقيا وأنجولا منتخب متطور يضم في صفوفه لاعبين محترفين في أوروبا، لكن حذاري أيضاً من منتخب زيمبابوي لن يكون لقمة سائغة.

ما فرص منتخب مصر في التأهل حسب مستويات لاعبيه؟

حظوظ منتخب مصر وافرة في التأهل إذا كان محمد صلاح ومرموش في أحسن الأحوال.

كيف ترى نقاط القوة والضعف في منتخب مصر؟

صراحة، لم أر منتخب مصر منذ مدة، لهذا من غير المنطقي التكلم عن نقطة الضعف أو القوة لديه، لكن من الواضح أن نقطة القوة تبقى في خط الوسط والهجوم، لأنه يتوفر على محمد صلاح الذي يبقى من بين أحسن اللاعبين في العالم في الآونة الأخيرة، ومرموش، وخلفهم تريزيجيه.

ما تأثير حسام حسن كمدرب على أداء منتخب مصر؟

تأثير حسام حسن على منتخب مصر سيكون قوياً، لأنه كلاعب كان يكره الهزيمة ويحب الفوز، لكن وجب عليه أن يكون حذراً، لأن أحياناً تصرفات المدرب وانفعالاته في خط التماس يمكن أن تعود على اللاعبين بالضرر.

كيف تتوقع تركيز محمد صلاح خلال البطولة؟

أظن أن تركيز محمد صلاح مع المنتخب سيكون كبيراً، لأن اللعب مع منتخب بلدك يكون مختلفاً عن الفريق الذي تلعب له، وما قدمه لفريق ليفربول لم ينسى في تاريخ كرة القدم الإنجليزية ولا العالمية، لكن للأسف اللاعب العربي أو الإفريقي بصفة عامة دائماً يكون محكوراً رغم ما يقدمه من مستويات كبيرة وخارقة، وخير دليل الكرة الذهبية والترتيب المحصل عليه من طرف اللاعبين العرب والأفارقة، دليل على العنصرية في الاختيارات.

ما أهمية دعم اللاعبين نفسياً قبل البطولات الكبري؟

ينبغي دائماً مساندة اللاعبين، خاصة النجوم، وكيفية التعامل معهم وإعطاءهم الحرية في اللعب، لأنهم إذا كانوا في يومهم أكيد أنهم سيعملون الفارق ويساعدون الفريق على الفوز، والوقوف بجانبهم إذا تعرضوا إلى الظلم من أنديتهم، إذا كانوا حقاً مظلومين، لأنهم لن ينسوا من أزرهم في يوم محنتهم.

كيف تري تتويج منتخب المغرب ببطولة كأس العرب وما تقييمك للتجربة؟

منتخب المغرب المشارك في كأس العرب الحمد لله، الأداء كان ممتازاً رغم البداية في دور المجموعات التي كانت صعبة بعض الشيء، بحكم أن تجمع المنتخب لم يكن طويلاً، لأن الانسجام يأتي بعد مرور الوقت والمباريات، وهذا ما حصل من بعد، وبدا المنتخب منسجماً وقوياً ويقدم مستوى كبيراً جداً، واستحق التواجد في النهائي وحصد اللقب العربي.

ما تعليقك على غياب نجوم كأس العرب عن بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

المشكل أن لا لاعب متواجد في لائحة كأس أفريقيا، لكن جميعهم لاعبين ناضجين وكبار، لم يتأثروا وقدموا مباراة كبيرة ضد منتخب الإمارات، وقدموا مستوى كبيراً ونجحوا في تحقيق اللقب أمام المنتخب الأردني الكبير.

كيف ترى تطور المنتخب الوطني المغربي مقارنة بالماضي؟

المقارنة صعبة، من قبل كان المنتخب المصري في المستوى الكبير، وليس من السهل الفوز بكأس إفريقيا في ثلاث مناسبات متتالية، لكن حالياً المنتخب الوطني المغربي تحسن بشكل كبير خاصة على المستوى العالمي، واحتلال الصف الرابع في كأس العالم ليس بالأمر السهل، والفوز على منتخبات عالمية يعني هذا لم يأت من فراغ، بدعم كبير من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والجامعة الملكية المغربية في شخص فوزي لقجع، الرجل القوي الذي أعاد الهيبة للمنتخبات الوطنية.

ما أهمية مشاركة اللاعبين العالميين في البطولة الإفريقية؟

هناك أسماء كبيرة ستكون حاضرة في هذا المحفل الإفريقي الكبير، وهذا شرف للكرة الإفريقية أن يتواجد لاعبين يلعبون في أهم الفرق العالمية، لنرى بداية البطولة وسنرى من هم اللاعبين الذين سيتألقون مع منتخبات بلدهم.