بقيمة 2 مليار دولار.. كواليس اقتراب الوليد بن طلال من شراء الهلال

كتب : محمد عبد الهادي

06:18 م 14/12/2025

الأمير الوليد بن طلال

اقترب الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، من الاستحواذ على نادي الهلال السعودي، في واحدة من أضخم صفقات بيع الأندية في المنطقة.

ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن إتمام الصفقة خلال الشهر الجاري، بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن تفاصيل الاستحواذ، والتي تصل قيمتها إلى نحو ملياري دولار، ما يعادل 7.5 مليار ريال سعودي.

وبحسب ما نشرته جريدة الشرق الأوسط، سيتم توجيه الجزء الأكبر من قيمة الصفقة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى جانب مبلغ آخر لصالح وزارة الرياضة.

وأوضحت الصحيفة أن الأمير الوليد بن طلال، بصفته العضو الذهبي لنادي الهلال، سيستحوذ على 75% من حصة الصندوق السيادي، بالإضافة إلى نسبة الـ25% المتبقية المملوكة لوزارة الرياضة، ليبدأ النادي الأزرق العام الجديد بمالك جديد.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن أندية الأهلي والاتحاد والنصر مرشحة لاتخاذ خطوات مماثلة خلال العام المقبل، في ظل استمرار المفاوضات مع عدد من المستثمرين المحتملين.

الوليد بن طلال الهلال السعودي

