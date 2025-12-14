موعد مباراة ريال مدريد و ألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره ألافيس، اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر في الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب ميند زوروتوزا معقل ألافيس .

ترتيب ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يدخل ألافيس اللقاء وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

