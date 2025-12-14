نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من دفاع ضحايا "سيدز" لسحب تراخيص المدرسة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من دفاع أطفال مدرسة «سيدز» الدولية، للمطالبة بسحب تراخيص المدرسة ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي.

وأقام عبدالعزيز عز الدين، وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة "سيدز"، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها.

وأضاف عز الدين أن الوقائع محل التحقيق كشفت عن تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنعها من الاستمرار في النشاط، حمايةً للطلاب وذويهم.