تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على حساب نظيره برايتون، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وشهدت مباراة ليفربول أمام برايتون اليوم، عودة النجم المصري محمد صلاح للمشاركة في المباريات رفقة الريدز، بعدما دخل بديلا في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

وكان صلاح غاب عن المشاركة في المباريات مع الريدز في أخر مباراتين أمام كلا من، ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي وإنتر ميلان في دوري الأبطال.

ونجح صلاح في صناعة الهدف الثاني للريدز في مرمى برايتون، لزميله بالفريق هوجو إيكتيكي الذي أحرز ثنائية الريدز اليوم في اللقاء.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره توتنهام الإنجليزي، يوم السبت المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ17 بالبريميرليج.

ويذكر أن مباراة الريدز أمام توتنهام، ستشهد غياب النجم المصري محمد صلاح، الذي سينضم للمنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

والجدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا 2025 تقام في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير 2025.

أقرأ أيضًا:

في ليلة عودة صلاح.. ليفربول يفوز على برايتون بثنائية بالدوري الإنجليزي

لا يتوقف.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا تاريخيا جديدا مع ليفربول