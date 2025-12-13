فانتازي.. ارتفاع سعر ثلاثي أرسنال في الجولة 16

ارتفع سعر ثلاثي أرسنال، بييرو هينكابي وميرينو ووايت، ضمن التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُعدل القيمة السوقية للاعبين عادة بواقع 100 ألف جنيه إسترليني صعودا أو هبوطا، حسب أدائهم في الجولات السابقة ونسب شراء وبيع اللاعبين.

يستعرض موقع "مصراوي" أحدث تحديثات أسعار لاعبي فانتازي البريميرليج، اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، وفقا للمنصة الرسمية للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بييرو هينكابي (أرسنال) 5.5 مليون جنيه إسترليني

ميكيل ميرينو (أرسنال) 6.1 مليون جنيه إسترليني

بن وايت (أرسنال) 5.4 مليون جنيه إسترليني

ماتي كاش (أستون فيلا) 4.9 مليون جنيه إسترليني

دانجو واتارا (برينتفورد) 6.1 مليون جنيه إسترليني

إيجور تياجو (برينتفورد) 7.1 مليون جنيه إسترليني

تريفوه تشالوباه (تشيلسي) 5.4 مليون جنيه إسترليني

راؤول خيمينيز (فولهام) 6.3 مليون جنيه إسترليني

هاري ويلسون (فولهام) 5.4 مليون جنيه إسترليني

هوجو إيكيتيكي (ليفربول) 8.5 مليون جنيه إسترليني

فيل فودين (مانشستر سيتي) 8.7 مليون جنيه إسترليني

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 9.2 مليون جنيه إسترليني

برونو جيمارايش (نيوكاسل) 7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ريكاردو كالافيوري (آرسنال) 5.7 مليون جنيه إسترليني

جيمس هيل (بورنموث) 3.9 مليون جنيه إسترليني

داني ويلبيك (برايتون) 6.5 مليون جنيه إسترليني

توسين أدارابيويو (تشيلسي) 4.1 مليون جنيه إسترليني

مويسيس كايسيدو (تشيلسي) 5.7 مليون جنيه إسترليني

آشر أجبينوني (كريستال بالاس) 4.3 مليون جنيه إسترليني

ناويرو أحمدا (كريستال بالاس) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.9 مليون جنيه إسترليني

بيتو (إيفرتون) 5.0 مليون جنيه إسترليني

إيليا جرويف (ليدز) 4.7 مليون جنيه إسترليني

كودي جاكبو (ليفربول) 7.4 مليون جنيه إسترليني

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 5.9 مليون جنيه إسترليني

بريان مبيومو (مانشستر يونايتد) 8.3 مليون جنيه إسترليني

ويلي بولي (نوتم فورست) 3.8 مليون جنيه إسترليني

نيكولا ميلينكوفيتش (نوت إم فورست) 5.1 مليون جنيه إسترليني

لوكاس بيرجفال (توتنهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

برينان جونسون (توتنهام) 6.5 مليون جنيه إسترليني

بابي ماتار سار (توتنهام) 4.6 مليون جنيه إسترليني

سيمون أدينجرا (سندرلاند) 4.9 مليون جنيه إسترليني

هاريسون جونز (سندرلاند) 4.3 مليون جنيه إسترليني

رينيلدو ماندفا (سندرلاند) 3.9 مليون جنيه إسترليني

كريس ريج (سندرلاند) 4.7 مليون جنيه إسترليني

هوانج هي تشان (ولفرهامبتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني