تشكيل منتخب سوريا لمواجهة تونس في كأس العرب.. خربين يقود الهجوم

كشف المدير الفني لمنتخب سوريا عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد منتخب تونس، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب.

ويدخل منتخب سوريا المباراة بتشكيل مكوّن من:

شاهر الشاكر، أحمد فقّا، عبدالله الشامي، خالد كرخلي، زكريا حنان، سيمون أمين، إياد إبراهيم، محمد صهيوني، محمود الأسود، عمر خربين، محمد الحلاق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

مكسيم صراف، آلان بوس، عبد الرزاق محمد، حسن دهان، أنس محمود المواس، خالد الحجي، محمد عنز، محمود المواس، علاء الدين الدالي، أنطونيو يعقوبي، ياسين سامية.