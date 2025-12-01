مباريات الأمس
تشكيل منتخب سوريا لمواجهة تونس في كأس العرب.. خربين يقود الهجوم

كتب : محمد عبد الهادي

02:26 م 01/12/2025

لاعبي منتخب سوريا

كشف المدير الفني لمنتخب سوريا عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد منتخب تونس، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب.

ويدخل منتخب سوريا المباراة بتشكيل مكوّن من:

شاهر الشاكر، أحمد فقّا، عبدالله الشامي، خالد كرخلي، زكريا حنان، سيمون أمين، إياد إبراهيم، محمد صهيوني، محمود الأسود، عمر خربين، محمد الحلاق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

مكسيم صراف، آلان بوس، عبد الرزاق محمد، حسن دهان، أنس محمود المواس، خالد الحجي، محمد عنز، محمود المواس، علاء الدين الدالي، أنطونيو يعقوبي، ياسين سامية.

