التعادل يحسم مواجهة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين، التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

افتتح يونيون برلين التسجيل عبر لاعبه دانيلهو دوخي في الدقيقة 27، قبل أن يدرك لويس دياز التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، عاد دوخي ليمنح التقدم مجددًا ليونيون برلين، لكن هاري كين تمكن من إنقاذ فريقه بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+3)، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما.

وبهذا التعادل، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 28 نقطة لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما رفع يونيون برلين رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر.