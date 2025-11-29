استبعاد نجم بيراميدز قبل دقائق من مواجهة باور ديناموز.. ما السبب؟

علق أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تعادل الفارس الأبيض مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما بالكونفدرالية.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة اليوم، أشكر اللاعبين على ما قدموه طوال المباراة".

وأضاف: "كنا نواجه فريق كبير وله اسم مميز، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى مرمانا طوال أحداث الشوط الأول، كما أنه لم يخلق سوى فرصة وحيدة في الشوط الثاني، أهدرنا العديد من الفرص طوال اللقاء، كان بإمكاننا تسجيل الكثير من الأهداف".

وتابع: "استقبلنا هدفًا من خطأ في الدقائق الأخيرة لا يمكنني أن أحمل هذا الخطأ لمحمد صبحي ولكن هو مسؤوليتي الشخصية، وصبحي حارس كبير ويمتلك قدرات عالية وأرفض الحديث عن التحكيم في لقاء اليوم".

واختتم عبد الرؤوف تصريحاته: "حزين بسبب فقدان نقطتين في مباراة اليوم، استقبال هدف من خطأ في أخر دقيقة يحزننا جميعًا، خاصة وأن هدفنا دائما حصد كافة البطولات".

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان قد سيطر على نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس الكونفدرالية.

أقرأ أيضًا:

بعد التعادل مع كايزر تشيفز.. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

"كأس مصر"..موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل على كايزر تشيفز بالكونفدرالية