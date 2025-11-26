لحظة بلحظة.. آرسنال ضد بايرن ميونخ (1-1).. استراحة الشوط الأول

25 صورة لمران الأهلي الأول في المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره آيندهوفن الهولندي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة بين الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل نادي ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز وريان جرافينبيرش

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستير وكورتيس جونز

خط الهجوم: كودي جاكبون هوجو إيكيتيكي ومحمد صلاح

أبرز أحداث مباراة ليفربول وأيندهوفن:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: بيريزيتش يحرز الهدف الأول لأيندهوفن في مرمى ليفربول.

الدقيقة 10: ضغط من لاعبي ليفربول في محاولة لتسجيل هدف التعادل.

الدقيقة 16: سوبسلاي يسجل هدف تعادل ليفربول في مرمى أيندهوفن.

الدقيقة 18: آيندهوفن يسجل الهدف الثاني في مرمى ليفربول ولكن يلغى بداعي التسلل.

الدقيقة 22: تسديدة من محمد صلاح ولكنها تمر خارج مرمى آيندهوفن.

الدقيقة 27: سيطرة على الكرة من لاعبي ليفربول ومحاولات لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 31: فرصة الهدف الثاني تضيع على ليفربول، بعد رأسية من فان دايك ولكنها تصطدم بالعارضة.

الدقيقة 37: تسديدة قوية من إيكتيكي لاعب ليفربول يتصدى لها حارس آيندهوفن بسهولة.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+46: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 49: عرضية من لاعب ليفربول يبعدها دفاع فريق آيندهوفن الهولندي.

الدقيقة 56: بي أس في آيندهوفن يسجل الهدف الثاني في شباك ليفربول عن طريق جوس تيل.