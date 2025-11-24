أشرف حكيمي يكشف موقفه من المشاركة بكأس أمم إفريقيا 2025

كتب- محمد عبدالهادي:

منح أشرف حكيمي جماهير المغرب وباريس سان جيرمان دفعة معنوية بعدما أكد أن حالته تتطور بشكل واضح عقب إصابة الكاحل التي تعرض لها أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا نتيجة تدخل قوي من لويس دياز.

الإصابة أثارت مخاوف واسعة حول جاهزيته قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها المغرب في الحادي والعشرين من ديسمبر المقبل.

حكيمي أوضح في حديثه لقناة "كانال بلوس الفرنسية"، اليوم الإثنين، أن الالتهاب تراجع وأنه يشعر بتحسن كبير دون أي آلام، مع تركيز كامل على العودة في أفضل حالة بدنية قبل البطولة.

اللاعب خطف الأنظار في الأسابيع الماضية ليس فقط بسبب إصابته، بل بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025 متقدما على محمد صلاح وفيكتور أوسيمين.

وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أبدى هو الآخر تفاؤله بعودة الظهير الأيمن قبل كأس أمم أفريقيا، مؤكدا أن وصول حكيمي بكامل لياقته سيكون أمرا مثاليا للمنتخب

