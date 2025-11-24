ميسي يبلغ المساهمة رقم 1300.. ويتصدر قائمة تضم هالاند ومبابي

واصل ليونيل ميسي عروضه المميزة في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما لعب دورًا حاسمًا في الأهداف الأربعة التي قادت إنتر ميامي إلى الفوز على سينسيناتي في نصف النهائي.

وسجّل النجم الأرجنتيني هدفًا وصنع ثلاثة، ليصل إلى مساهمته التهديفية رقم 1300 في مسيرته، مُعززًا تفوقه التاريخي على جميع لاعبي كرة القدم عبر العصور.

وخاض ميسي طوال مسيرته 1134 مباراة، أحرز خلالها 896 هدفًا وقدم 404 تمريرات حاسمة، ليضع نفسه في قائمة إنجازات يصعب الاقتراب منها.

عدد أهداف ميسي عبر مسيرته

منتخب الأرجنتين: 176 هدفًا

برشلونة: 941 هدفًا

باريس سان جيرمان: 66 هدفًا

إنتر ميامي: 117 هدفًا

أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في عام 2025

ليونيل ميسي (إنتر ميامي والأرجنتين): 71 مساهمة

كيليان مبابي (ريال مدريد وفرنسا): 62 مساهمة

هاري كين (بايرن وإنجلترا): 62 مساهمة

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي والنرويج): 58 مساهمة