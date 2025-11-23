مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

إيفرتون

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

اشبيلية

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

"احتفال جماهيري".. ريال بيتيس الإسباني يعلن تجديد عقد إيسكو

كتب - يوسف محمد:

07:08 م 23/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الإسباني إيسكو (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    إيسكو (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    فرانشيسكو إيسكو (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    إيسكو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن فريق ريال بيتيس الإسباني، تجديد تعاقد نجمه فرانشيسكو إيسكو حتى نهاية عام 2028، وسط أجواء احتفالية وجماهيرية كبيرة.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ريال بيتيس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لنجم الوسط الإسباني، وكتب: "السحر في الهواء، السحر مستمر في ريال بيتيس، أراك 2028".

واحتفت جماهير ريال بيتيس بتجديد تعاقد نجمها، خلال مباراة الفريق أمام جيرونا بالدوري الإسباني، حيث رفعت الجماهير لافتة كتب عليها رقم 2028، في إشارة إلى موعد نهاية عقد اللاعب.

ونشر الحساب الرسمي لريال بيتيس على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الصورة التي رفعتها الجماهير للاعب وعلق: "الملك في الجنوب".

ونجح إيسكو في استعادة الكثير من رونقه ومستواه المميز، منذ انضمامه إلى الفريق في يوليو 2023، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن فريق إشبيلية.

ومنذ انضمام صاحب ال 33 عاما إلى بيتيس وهو يقدم مستويات مميزة، إذ شارك في 69 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 21 هدفا وتقديم 18 تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

من أعلى رواتب العالم إلى الإفلاس… كيف قلب أسمواه جيان الطاولة مجددًا؟

"خسر أمامه أمس".. مانشستر سيتي يضع لاعب نيوكاسل على راداره

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فرانشيسكو إيسكو الإسباني إيسكو ريال بيتيس الإٍباني الدوري الإسباني جيرونا وريال بيتيس

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية