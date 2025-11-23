جيمي فاردي يضع لقب زوجته على قميصه في مباراة روما.. ما القصة؟

أعلن فريق ريال بيتيس الإسباني، تجديد تعاقد نجمه فرانشيسكو إيسكو حتى نهاية عام 2028، وسط أجواء احتفالية وجماهيرية كبيرة.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ريال بيتيس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لنجم الوسط الإسباني، وكتب: "السحر في الهواء، السحر مستمر في ريال بيتيس، أراك 2028".

واحتفت جماهير ريال بيتيس بتجديد تعاقد نجمها، خلال مباراة الفريق أمام جيرونا بالدوري الإسباني، حيث رفعت الجماهير لافتة كتب عليها رقم 2028، في إشارة إلى موعد نهاية عقد اللاعب.

ونشر الحساب الرسمي لريال بيتيس على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الصورة التي رفعتها الجماهير للاعب وعلق: "الملك في الجنوب".

ونجح إيسكو في استعادة الكثير من رونقه ومستواه المميز، منذ انضمامه إلى الفريق في يوليو 2023، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن فريق إشبيلية.

ومنذ انضمام صاحب ال 33 عاما إلى بيتيس وهو يقدم مستويات مميزة، إذ شارك في 69 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 21 هدفا وتقديم 18 تمريرة حاسمة.

