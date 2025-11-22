التشكيل المتوقع للأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

عودة بوجبا.. هل يستعيد نجم فرنسا تألقه مع موناكو بعد غياب عامين؟

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة ياس توروب، على تشكيل مباراة شبيبة القبائل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر لموقع "مصراوي" أن محمد الشناوي سيحرس عرين المارد الأحمر، بينما يقود أحمد سيد زيزو خط الهجوم بجانب بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - أحمد زيزو - طاهر محمد طاهر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.