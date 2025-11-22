مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

التشكيل المتوقع للأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد القرش

09:51 ص 22/11/2025
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد هاني
  • عرض 11 صورة
    ياسر إبراهيم
  • عرض 11 صورة
    ياسين مرعي (1)
  • عرض 11 صورة
    أحمد نبيل كوكا من تدريبات الأهلي اليوم_1
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية أثناء سفر بعثة الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 11 صورة
    محمد بن رمضان
  • عرض 11 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 11 صورة
    أحمد زيزو (1)
  • عرض 11 صورة
    طاهر محمد طاهر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة ياس توروب، على تشكيل مباراة شبيبة القبائل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر لموقع "مصراوي" أن محمد الشناوي سيحرس عرين المارد الأحمر، بينما يقود أحمد سيد زيزو خط الهجوم بجانب بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - أحمد زيزو - طاهر محمد طاهر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي الأهلي ياس توروب دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل محمد الشناوي أخبار الأهلي

