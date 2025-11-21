مباريات الأمس
"شعرت بالغضب".. ساديو ماني يكشف تفاصيل جديدة عن خلافه مع محمد صلاح

كتب : محمد القرش

01:13 م 21/11/2025
    ساديو ماني وصلاح
    كلوب مع صلاح وماني
    صلاح وماني
    صلاح - ماني - أبو جبل
    صلاح وماني وميندي
    ماني وصلاح
    محمد صلاح وساديو ماني
    ساديو ماني ومحمد صلاح في ليفربول
    محمد صلاح وساديو ماني مع كأس دوري أبطال أوروبا
    محمد صلاح وماني
    صلاح وماني
    ماني وصلاح
    صلاح وماني

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني عن علاقته المتوترة سابقًا مع محمد صلاح خلال فترة تواجدهما معًا في ليفربول، مشيرًا إلى المشاجرة الشهيرة بينهما في مواجهة بيرنلي عام 2019.

بدأ الثنائي رحلتهما مع الريدز في المباراة الافتتاحية لموسم 2017-2018، ولعبا دورًا بارزًا في نجاح الفريق تحت قيادة يورجن كلوب، مسهمين في الفوز بأربعة ألقاب رئيسية، أبرزها كسر صيام ليفربول عن لقب الدوري الممتاز بعد 30 عامًا في موسم 2019-2020. وسجل الثنائي معًا 22 هدفًا، منها 12 هدفًا لصلاح و10 أهداف لماني.

تفاصيل الخلاف مع صلاح

في مقابلة له ضمن بودكاست "Rio Ferdinand"، تحدث ماني عن الخلاف قائلاً: "الجميع يتحدث عن المنافسة بين اللاعبين، لكنني لا أعتقد أن هذا أمر سيئ. أنا شخص هادئ، لكن ودود مع زملائي، وأرى أن محمد شخص لطيف جدًا أيضًا".

وأضاف ماني: "على أرض الملعب، كان يمرر لي أحيانًا وأحيانًا لا. كان بوبي (روبرتو فيرمينو) وحده من يتقاسم الكرة بشكل ثابت. وما زلت أذكر مباراة بيرنلي، شعرت بالغضب لأنه لم يمرر لي الكرة عندما كان يجب عليه ذلك".

وتابع: "كنت غاضبًا جدًا بعد المباراة، وفي اليوم التالي اقترب مني صلاح للتحدث، لكنه لم يعرف كيف يوضح الأمر، كان يظن أنني ما زلت غاضبًا منه بسبب عدم لقائنا في الليلة السابقة".

وأشار ماني إلى الحوار الذي دار بينهما: "قال لي: 'هل يمكننا التحدث؟' فقلت: 'حسنًا، لا مشكلة'. ثم قال: 'أتظن أنني لم أرغب في التمرير إليك؟ كنت أريد التسجيل فقط. ولكن بصراحة، إذا رأيتك يمكنني التمرير'. وقلت له: 'لا، لا تقلق، لقد مرّ الأمر. كنت غاضبًا لأنني أعلم أنك قادر على تمرير المزيد بجودتك'".

من الخصومة إلى التقارب

وعلى عكس الشائعات، كشف ماني أن هذه الحادثة قربتهما من بعضهما البعض قبل انتقاله إلى بايرن ميونيخ في عام 2022.

واختتم ماني: "أعتقد أننا أصبحنا أقرب منذ ذلك اليوم، لم يكن الأمر شخصيًا، كان يريد فقط التسجيل، قلت له: 'مو، أستطيع مساعدتك كثيرًا لأنني أعلم أنك تريد أن تصبح هدافًا، سأساعدك أكثر'".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ساديو ماني محمد صلاح ليفربول خلاف ماني وصلاح يورجن كلوب الدوري الإنجليزي الممتاز

