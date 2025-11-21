"أب لثمانية أطفال".. القبض على لاعب مانشستر سيتي السابق

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على المهاجم السابق لمانشستر سيتي، جواو ألفيس "جو"، بعد صدور أمر قضائي بحقه يتعلق بمبلغ 31,500 جنيه إسترليني (نحو 220 ألف ريال برازيلي) من نفقة أطفال متأخرة، في خضم صراع طويل مع عشيقته السابقة.

تفاصيل القبض على جو

وأفاد موقع "ديلي ستار" أن عملية جرت الاعتقال في 18 نوفمبر، حين تعقبت الشرطة اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا أثناء مشاركته في حفل شواء بأحد أكشاك الطعام في شارع بحي بارا دا تيجوكا في ريو دي جانيرو.

وتم اقتياده إلى مركز الشرطة رقم 16 بعد تنفيذ أمر قضائي مرتبط بملف نفقة طفل تعود قضيته لعام 2024.

هل يتعلق الأمر بعشيقته السابقة مايارا؟

لم يُعرف بعد ما إذا كانت الديون المذكورة مرتبطة بعشيقته السابقة مايارا كويدرولي، التي أنجب منها طفلًا غير شرعي يُدعى جواو جابرييل، بعد علاقة خارج إطار زواجه مع زوجته كلوديا سيلفا.

الاعتقال الرابع لنفس القضية

وتشير التقارير إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يُعتقل فيها اللاعب بسبب عدم سداد نفقة الأطفال. ففي عام 2024، احتُجز مرتين في منطقتي كامبيناس وكونتاجيم للأسباب ذاتها، قبل أن يُفرج عنه بعد تسوية جزء من الديون.

حادثة اعتقاله أثناء وجوده مع فريقه

وفي مايو 2024، تم توقيف جو أثناء وجوده مع فريقه السابق أمازوناس، حيث انتظرته الشرطة داخل ملعب بونتي بريتا في ساو باولو قبل دقائق من انطلاق المباراة.

وكان حينها متهمًا بعدم دفع نفقة طفلة أخرى من عارضة أزياء برازيلية. وصرّح محاميه وقتها بأن الدين كان "مبلغًا بسيطًا مقارنة بالقضايا الأخرى".

ثمانية أطفال… وغياب عن احتفال عيد ميلاد

يملك جو ثمانية أطفال، اثنان من زوجته الحالية وستة خارج إطار الزواج.

وفي وقت سابق من عام 2024، انتقدت مايارا غياب جو عن حياة طفلهما، مؤكدة أنه لم يحضر حتى عيد ميلاده الأول.

جو بين التألق في البرازيل والفشل مع السيتي

بدأ نجم جو في الظهور مع كورينثيانز قبل انتقاله إلى سيسكا موسكو عام 2005، حيث تألق مسجلًا 44 هدفًا في 77 مباراة، وتوّج بالدوري الروسي وكأس الاتحاد الأوروبي.

أداؤه القوي قاده إلى انتقال بقيمة 19 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي عام 2008، لكنه لم ينجح هناك، واكتفى بستة أهداف في 42 مباراة، قبل إعارته إلى إيفرتون حيث سجل خمسة أهداف في 12 مباراة ثم تراجع مستواه بشكل كبير.