"داخل البيت الأبيض".. رونالدو وترامب يستعرضان مهاراتهما في كرة القدم (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

08:40 م 20/11/2025
لا تزال أصداء زيارة النجم البرتغالي كريستيانو لاعب فريق النصر السعودي، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مستمرة وتتصدر المشهد بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

وشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تروث سوشيال"، فيديو معدلا بالذكاء الاصطناعي، رفقة النجم البرتغالي رونالدو وهما يلعبان كرة القدم معا.

وظهر رونالدو رفقة الرئيس الأمريكي ترامب، خلال الفيديو الذي تم تعديله بالذكاء الاصطناعي، وهما يقومان بمراوغات وتمريرات داخل البيت الأبيض، في فيديو لاقى اهتمام كبير من الجماهير على الرغم من كونه مصنوعا بالذكاء الاصطناعي.

وعلق رونالدو على الفيديو: "استمتعت بلقاء رونالدو في البيت الأبيض، فهو شخص رائع ذكي وموهوب بالفعل".

وكان قائد المنتخب البرتغالي والنصر السعودي، حضر حفل عشاء أمس بالبيت الأبيض، أقامه الرئيس الأمريكي ترامب، على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد صاحب الـ40 عاما للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، رفقة منتخب بلاده، المقرر إقامتها في 3 دول وهم، أمريكا، كندا والمكسيك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو البيت الأبيض ترامب رونالدو وترامب

