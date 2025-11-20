عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول

"شعرت بالغضب".. ساديو ماني يكشف تفاصيل جديدة عن خلافه مع محمد صلاح

بعد تصريحات السنغالي.. سبب أزمة صلاح وماني في ليفربول بعام 2019

لا تزال أصداء زيارة النجم البرتغالي كريستيانو لاعب فريق النصر السعودي، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مستمرة وتتصدر المشهد بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

وشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تروث سوشيال"، فيديو معدلا بالذكاء الاصطناعي، رفقة النجم البرتغالي رونالدو وهما يلعبان كرة القدم معا.

وظهر رونالدو رفقة الرئيس الأمريكي ترامب، خلال الفيديو الذي تم تعديله بالذكاء الاصطناعي، وهما يقومان بمراوغات وتمريرات داخل البيت الأبيض، في فيديو لاقى اهتمام كبير من الجماهير على الرغم من كونه مصنوعا بالذكاء الاصطناعي.

وعلق رونالدو على الفيديو: "استمتعت بلقاء رونالدو في البيت الأبيض، فهو شخص رائع ذكي وموهوب بالفعل".

وكان قائد المنتخب البرتغالي والنصر السعودي، حضر حفل عشاء أمس بالبيت الأبيض، أقامه الرئيس الأمريكي ترامب، على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد صاحب الـ40 عاما للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، رفقة منتخب بلاده، المقرر إقامتها في 3 دول وهم، أمريكا، كندا والمكسيك.

أقرأ أيضًا:

استثمار رياضي عابر للقارات.. ماذا قال تركي آل الشيخ بعد لقائه الشيخ منصور بن زايد؟

"ضغط هائل".. أحد أعضاء الجهاز الفني للأهلي يعلن رحيله عن الفريق